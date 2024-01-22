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وزير الري يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال التطوير بمنشآت السد العالي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا بمقر الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، وذلك في ثالث أيام زيارته لمحافظة أسوان. 

وإستعراض سويلم، خلال الإجتماع، عدد من العروض التقديمية التي توضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية، وأعمال التطوير والصيانة الدورية التي تتم لكافة منشآت السد العالى وخزان أسوان.

وعقب الإجتماع؛ عقد الوزير ثلاث لقاءات مع شباب المهندسين بالهيئة، والمهندسين بالهيئة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة، حيث إستمع لطلبات ومقترحات العاملين لتطوير منظومة العمل بالهيئة ورؤية التطوير المستقبلية.

وأكد الدكتور سويلم؛ أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالهيئة وتحسين منظومة العمل، موجها بالإستجابة لطلبات العاملين بما ينعكس إيجابًا على منظومة العمل والمتاح منها طبقًا للوائح والقوانين المنظمة. 

وتوجه سويلم بالشكر لكافة العاملين بالهيئة على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية مع الدعوة للإستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة مستقبلًا.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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