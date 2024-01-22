‎سامح شكرى يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى للشئون الاقتصادية زيادة الاستثمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 05:40 مساءً - ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الإثنين مع باولو جينتلونى المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية.

‎وتطرق الوزير شكري خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة فى عدد من القطاعات الهامة التى تمثل أولوية للجانبين، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر القومى للاستثمار خلال العام الجاري، والذى سيتم تخصيص يوم خاص خلاله للشركات الأوروبية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى بين الجانبين.

‎كما أكد وزير الخارجية، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي، على أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبى فى تحمل العبء الاقتصادى لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية فى تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة، بما لا يمثل عبئا على عملية التنمية.

‎ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على إدراك الاتحاد الأوروبى بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التى تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية فى محيطها الاقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معرباً عن التزام الاتحاد الأوروبى بالمساهمة فى دعم الاستقرار الاقتصادى لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبى.