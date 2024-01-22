شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يصاحبه وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، لبحث استعدادات مستشفيات جامعة الأزهر للتقدم للاعتماد من قِبَل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء: “يجب أن نسخر جهودنا لما فيه مصلحة المواطنين، وبخاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية، وأنه من الضروري أن تتضافر جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لإحداث فارق إيجابي على مستوى منظومة المؤسسات الصحية والطبية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها”.

كما شدد شيخ الأزهر على ضرورة الاستماع لتعليقات المواطنين، باعتبارهم المتعاملين والمستفيدين في المقام الأول من الخدمات والمشروعات الطبية، للوقوف على مدى جديتها وصلاحيتها، ودراسة هذه التعليقات بشكل دوري لتحسين جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من مناسبتها لتوقعات المرضى، وبما يضمن استمرارية هذه المشروعات ونجاحها في المستقبل.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية: أن مستشفيات جامعة الأزهر تضم خمس مستشفيات جامعية، ثلاث منها بالقاهرة (الحسين الجامعي- سيد جلال الجامعي- الزهراء الجامعي)، بالإضافة إلى مجمع المستشفيات بأسيوط ودمياط، هذه المستشفيات تتبع ٦ كليات بنين وبنات للطب بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى مركز القلب الإسلامي، ومركز السكان، ووحدة الجاما نايف بمستشفى دمياط، ووحدة الكلى بمستشفى سيد جلال، مضيفًا أن هذه المستشفيات الجامعية تستقبل نحو مليون مواطن وتُجري نحو مئة ألف عملية خلال العام، كما أنها تُسهم في كل المبادرات الرئاسية مثل: منظومة قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة قدم سليمة وغيرها، بجانب وحدة أمومة آمنة بمستشفى الزهراء الجامعي، التي تم افتتاحها مؤخرًا.

من جانبه أكّد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تُوليها الدولة اهتمامها وتكتمل بحلول ٢٠٣٠ وتحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس ودعم من الحكومة وكافة مؤسسات الدولة؛ تستلزم التعاون من كافة مقدمي الخدمة من جميع القطاعات، مثمنًا دور المنشآت الصحية التابعة لجامعة الأزهر في خدمة المرضى.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ من حيث إصدار وتطوير وتطبيق معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من «الاسكوا»، مؤكدًا استعداد الهيئة تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للفرق الطبية بمستشفيات ومنشآت الأزهر لضمان جاهزيتها، مشيدًا بالاهتمام الذي يُوليه فضيلة الإمام وقيادات الجامعة بالحصول على اعتماد GAHAR، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.