نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يبحث سُبل التعاون المشترك مع نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس.

وضم وفد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين كلًا من: “هشام يونس، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، أيمن عبدالمجيد، محمد يحيي، محمد الجارحي، دعاء النجار”.

وتم خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة الذين لم يتم الصرف لهم.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التعاون بين المجلس ونقابة الصحفيين، للعمل على تطوير مهنة الصحافة والاستعداد للتغيرات التكنولوجية الكبيرة التي سوف تواجهها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد للقادم حتى لا تتخلف وسائل الإعلام عن ركب قطار التطور والتكنولوجيا.

فيما وجّه نقيب الصحفيين، الدعوة للكاتب الصحفي كرم جبر، وأعضاء المجلس، لزيارة نقابة الصحفيين.