نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يتفقد لجنة مستشفى 57357 للطلاب المرضى بالسرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357 والتي تضم عدد 5 طلاب بإدارات" العمرانية، الهرم، أطفيح، بولاق الدكرور"، من المحتجزين للعلاج بالمستشفي.

جاء ذلك بمرافقة المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

كذلك تم متابعة محافظات سكندريه والدقهلية والفيوم والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية وأبلغ سيادته تحيات معالي الوزير لابنائة الطلاب متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية

ونقل "سلومة" رسالة حب وتقدير من وزير التربية والتعليم إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفي حيث تواصل سيادته هاتفيا مع الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب وأطمأن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوي.

وأصدر تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادىء للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق.

موجهًا المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

كما قام "سلومه" بتقديم هدايا للطلاب تَحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

FB_IMG_1705934542037

FB_IMG_1705934547893

FB_IMG_1705934537462