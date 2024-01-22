مصر للطيران تطلق رحلات جديدة مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 08:39 مساءً - تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 يناير 2024 لمدينة الطائف.

وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل اختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

كما أنهت مصر للطيران كافة الإستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلى شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع طائرة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS811 الساعة 23:35 على أن تصل إلى مطار تبوك الساعة 02:15 بتوقيت السعودية.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS815 الساعة 00:25 وتصل إلي مطار الطائف الساعة 03:45 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 135 رحلة اسبوعيًا إلي المملكة السعودية، بواقع 53 رحلة إلي جدة، 35 رحلة إلي المدينة المنورة، 21 رحلة إلي الرياض، 21 رحلة إلي الدمام، 5 رحلات إلي القصيم.