القاهرة الإخبارية: الحوثيون تستهدف سفينة شحن أمريكية في خليج عدن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 08:40 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الحوثيين أعلنوا استهداف سفينة شحن أمريكية في خليج عدن.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكرت فى تقرير لها، أن الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين فى اليمن.

وقال مسؤول أمريكى كبير للصحيفة إن استراتيجية واشنطن تتمثل فى تقويض القدرات العسكرية للحوثيين بما يكفى لتقليص قدرتهم على منع حركة السفن فى البحر الأحمر.

وأضاف المسؤول للصحيفة: "لدينا رؤية واضحة حول هوية الحوثيين ونظرتهم للعالم".