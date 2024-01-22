أخبار مصرية

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لشمال سيناء الجمعة القادمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لشمال سيناء الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (13، 14 رجب 1445هـ)، الموافق(25 - 26/1/2024م)، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور / شوقي علام مفتي الديار المصرية،

 وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من علماء دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء)، وذلك على النحو التالي:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا