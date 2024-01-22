نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور سمير أبو الخير، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية، لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتأهيلي الأزهرى، بمعهد منديشة الابتدائي، ومعهد الزبو الابتدائي، ومعهد الواحات الابتدائي، بإدارة الواحات البحرية التعليمية الأزهرية، حيث اطمأن فضيلته على مستوى الامتحانات، مشددا على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، مع توفير المناخ المناسب للطلاب.

كما توجه الدكتور أبو الخير، إلى مقر تجميع أوراق إجابات الطلاب، ومقر تجميع المعلمين والإداريين بمعهد الواحات البحرية الإعدادي الثانوي، للوقف على عملية التأمين اللازمة للحفاظ على سلامة توصيل أوراق الأسئلة قبل توزيعها على لجان الامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية أدوا امتحاناتهم في مادة: اللغة الانجليزية، كما أدوا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي: الثقافية الإسلامية، والجبر، فيما أدى طلاب وطالبات البرنامج التأهيلي الامتحان في مادة القرآن الكريم وتجويده.

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