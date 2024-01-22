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لجنة الشؤون العربية تستضيف الوزير نبيل فهمي في ندوة بنقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، اليوم، لقاءً مفتوحًا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، حول التطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية، وذلك في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك بحضور حسين الزناتي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمود كامل وكيل النقابة، ودعاء النجار عضو المجلس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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