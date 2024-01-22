نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة المصورون "الصحفيون" يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧، حتى الأربعاء الموافق (۲۰۲٤/۱/۳۱م، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

ويليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٣م، وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٥م، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٦م، على أن تجرى الانتخابات، وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة رئيس - نائب رئيس – ٣ أعضاء)، واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين برئاسة

حسام دياب، وعضوية كل من: أحمد شحاتة، وعمرو نبيل.

وتقدم طلبات الترشح لإدارة شئون المجلس فى الدور الثاني بالنقابة.