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السبت.. فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة المصورون "الصحفيون" يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧، حتى الأربعاء الموافق (۲۰۲٤/۱/۳۱م، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

ويليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٣م، وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٥م، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٦م، على أن تجرى الانتخابات، وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة رئيس - نائب رئيس – ٣ أعضاء)، واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين برئاسة
حسام دياب، وعضوية كل من: أحمد شحاتة، وعمرو نبيل.

وتقدم طلبات الترشح لإدارة شئون المجلس فى الدور الثاني بالنقابة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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