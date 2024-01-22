نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تلتقي اعضاء مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، برئاسة الدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام ويكلى،ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك فى اطار التواصل المستمر للاستفادة من دور الإعلام في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وحماية البيئة، وايضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية كتحدي تغير المناخ، وايضا مناقشة تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية في مجال تعزيز الوعي البيئي.

وفى مستهل اللقاء ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود المبذولة من قبل أعضاء الجمعية فى مجال العمل البيئى،والتعاون والتنسيق المتواصل فى مجال تعزيز الوعي البيئي، من خلال البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى خدمة المواطن، مؤكدة على تقديم الدعم اللازم للجوائز البيئية والتى يتم اهدائها للصحفين المتميزين تقديرًا لجهودهم الدؤوبة فى المجال البيئى فى مصر والوطن العربى،مؤكدة إنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تنظيم لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات لتوضيح الملف البيئي ومستجداته على المستويين الدولى والإقليمي، والتطورات الدولية والتحديات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الثقة إلى يوليها المجتمع الدولي والإقليمي لدور مصر فى ملف البيئة وهو ما يعكسه رئاسة مصر لعدد من الاحداث البيئية الهامة حيث ترأست مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN فى دورته ١٥، كما ترأست مصر مؤتمر المناخ Cop27، والمشاركة بخبراتها فى قمة المناخ COP28 بالإمارات، وتتراس مصر الدورة الـ20 للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بالاضافة إلى فوز جمهورية مصر العربية بمنصب الرئيس التنفيذي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025 للعام الثانى على التوالى، كما إنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، الرابع والعشرين المقرر انعقاده في ديسمبر 2025، كما توالت نجاحات مصر فى تطوير عدد من المجالات البيئية ومنها ما تم فى مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن جانبهم تقدم اعضاء الجمعية بالشكر لوزيرة البيئة، وأشادوا بالدعم المقدم من وزارة البيئة لأعضاء الجمعية للنهوض بالعمل البيئي مؤكدين على ان الفترة الماضية شهدت زيادة الزخم ومشاركات الشباب فى مجال البيئة كما تم زيادة مشروعات التخرج لطلبة الجامعات فى عدد من المجالات البيئية، موضحين إنه تم التنسيق مع عدد من الجامعات لتنفيذ عدد من المبادرات البيئية منها جامعة الاهرام الكندية وجامعة القاهرة لتنفيذ مبادرة الجامعات الخضراء، حيث أوضحت وزيرة البيئة إنه يمكن الاستعانة بجمعية صناع الحياة فى هذا الصدد مؤكدة على دعمهم وتعاونهم بأفكار متميزة فى مجال البيئة.

كما اقترح اعضاء الجمعية ان يتم العمل خلال الفترة القادمة على تخصيص موضوع بيئي يتم تناوله على مدار شهر ويستهدف كافة فئات المجتمع من اندية وجامعات ومراكز شباب وغيرها وتخصيص درع لأبطال البيئة ممن نفذوا نشاط بيئى مميز خلال فترة تناول الموضوع البيئي.

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بتلك المقترحات، مبدية استعدادها لتقديم الدعم اللازم فى هذا الصدد، موضحة إنه تم ابرام برتوكول مع وزارة التعليم العالي لتناول الموضوعات البيئية المختلفة، حيث أن الوزارة تسعى دائمًا للاستفادة من الأبحاث والأفكار البيئية وتشجيع مشروعات التخرج الخاصة بالشباب للتوعية بقضايا البيئة ومكافحة تغير المناخ، كما اشارت إلى إنه تم تنفيذ اندية المناخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب، وتم من خلالها تنفيذ رحلات للمحميات الطبيعية لتعريف الشباب بها.

كما تقدم اعضاء الجمعية بمقترح لتكريم رواد الصحافة البيئية من الجمعية تقديرا لجهودهم فى مجال العمل البيئى، واشارت وزيرة البيئة إنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ احتفالية لتكريمهم، كما تم مناقشة تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية في مجال تعزيز الوعي البيئي، والبرامج والخطط والأنشطة والفعاليات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.

كما اشارت وزيرة البيئة إنه سيتم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء الجمعية لزيارة المشروعات البيئية الناجحة فى عدد من المحافظات. كما تم منافشة اجراءات المسابقة التى يتم تنفيذها مع مكتب الالتزام البيئي، وفيما يتعلق بمنحة برنامج المنح الصغيرة المقدم من مرفق البيئةالعالمي(gef)، والذى ستعمل الجمعية من خلاله على تدريب الصحفيين بالإقاليم على الكتابة الصحفية البيئية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه فى هذا الصدد سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تنظيم جلسة للعمل على ربط المشكلات المحلية والتى تتنوع تختلف بمحافظات جمهورية مصر العربية بالمعايير البيئية العالمية.

وقد وجهت وزيرة البيئة الدعوة لأعضاء الجمعية للمشاركة فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني والذى يوافق يوم ٢٧ يناير من العام الحالى، موضحة إنه سيتم تنفيذه على غرار الاحتفال بيوم البيئة العالمي العام الماضي، من خلال تخصيص اسبوع كامل يتضمن تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات البيئية بعدد من محافظات الجمهورية، كما يتزامن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام مع مرور ٢٥ عام على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.