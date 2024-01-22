نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يكرم عددا من العاملين المشاركين في بناء السد العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عددا من العاملين الذين شاركوا فى بناء السد العالى، وتكريم عدد من العاملين بالهيئة من المحالين للمعاش، وممثلي "جمعية بناة السد العالي".

وقال الدكتور سويلم "الفخر لبناه السد" هذا العمل الذى أنجزه المصريون خلال ملحمة بناء السد العالى، متوجهًا بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، عندما تمكن المصريون من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر ستروى لأجيال عديدة قادمة.

وكرم الوزير آدم محمد آدم أرباب والذى عُين بالسد العالى في عام ١٩٦٥ وكان أحد العمال المشاركين في بناء السد العالى، كما تم تكريم اسم المرحوم الكيميائى الشاذلى حسن عوض الله مدير عام - كبير كيميائيين بهيئة السد العالى والذى وافته المنية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

كما كرم الوزير المهندس طارق فيصل رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بالهيئة، والجيولوجى عبد الإله محمد عبد الله مدير عام الأمن بالهيئة من المحالين للمعاش على ما قدموه طوال مدة خدمتهم من أعمال لخدمة الوطن، كما قام الدكتور سويلم بتكريم ممثلين عن "جمعية بناة السد العالي"، كما قام ممثلو الجمعية بإهداء درع تكريم الوزير.