نبيل فهمي: رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهّل للدخول في مفاوضات سلام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، تأييده السلام الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا للقرارات الدولية، وتعايش الجميع في سلام، وهو ما يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال ندوة نظّمتها لجنة السؤون العربية والأفريقية بنقابة الصحفيين، إن السلام لن يتحقق لأي طرف بفرض الأمر الواقع، أو تغليب القوة على القانون، ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته.

وأكد “فهمي” ضرورة الشروع في مختلف المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وأن رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهّل للدخول في مفاوضات للسلام، فضلًا عن اتخاذ أعضاء حكومته مواقف هدامة وغير مشروعة.

ولفت السفير نبيل فهمي، إلى وجود محاولات لتغيير الشرق الأوسط بالقوة، بتعدد النزاعات السياسية والعسكرية، وتداعيات تلك الأحداث؛ حيث تجاوزت منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت على حافة انفلات إقليمي يهدد السلم العالمي، وهو ما مشاهدة في سوريا ولبنان والبحر الأحمر.

وتابع: “العالم العربي يتعرّض للتهميش والتفتيت دوليًا، ومحاولات للهمينة إقليميًا، والغهمال والسلبية عربيًل، وعلى العرب تبنّي استراتيجية لتأمين تعدد خياراتهم الدولية، وبناء قدراتهم الذاتية، ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية، وتأمين البدائل لمواجهة الأزمات، على العرب كذلك الإسهام في تشكيل الشرق الأوسط الجديد بالفكر، حتى لا يفرض عليهم بشكل يتناقض مع المصالح العربية".

واستطرد بأنه يؤيد السلام الشامل في الشرق الأوسط، وأتمنى ان يتعايش كل شعوب المنطقة عرب وغير عرب، وأن ينتهي العنف والعنف المضاد، وهو ما يتحقق بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لمبادرة السلام العربية عام 2022.

وشدد على أن غسرائيل دولة خارجة على القانون، وترجح القوة في كافة ممارساتها، ولها خطط متواصلة ضد الأراضي الفلسطينية، إما بالتهجير القسري، أو من خلال المستوطنات، وهي سياسات مرفوضة عربيًا ومصريًا.