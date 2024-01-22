نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير نبيل فهمي: الشرق الأوسط يُعاد تغييره بقوة بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الدولي الحالي يواجه عاصفة مكتملة؛ حيث أن قواعده تهتز، مع وجود تضارب فج في ممارساته، وهو وضع يجعل هذا النظام بحاجة إلى مراجعة جوهرية.

وأضاف خلال مشاركته بندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن الشرق الأوسط يُعاد تغييره بقوة، بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية، وتداعيات تلك الأحداث، وخاصة في غزة.

واكد “فهمي” أن منطقة الشرق الأوسط تجاوزت حافة الهوية، وأصحبت في انفلات إقليمي يهدد السلم الإقليمي والدولي، وهو ما نراه فعلًا في غزة، سوريا، السودان، ولبنان، والبحر الأحمر.

وأكد ضرورة التعامل مع أحداث غزة وفق خطة متكاملة، أولى خطواتها وقف إطلاق النار، ولن يتحرّك أي طرف إلا بعد تحقيق متطلباته.

وتابع: “رغم صعوبة التقديرات، يمكن تحقيق ذلك بخطة عمل محددة الزمن، منها إعلان عاجل عن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وترتيب فلسطيني إسرائيلي، لعدم استخدام العنف، وإشراف قوات دولية على مراقبة الأوضاع، وتدريب كوادر فلسطينية لتولّي المهمة”.

وأوضح “فهمي” ضرورة وجود اتفاق فلسطيني فلسطيني لإدارة قطاع غزة، ووضع خطة متكاملة على غرار مشروع مارشيل لدعم دولي وعربي، وإصدار إعلان دولي باعتراف دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما دعا لعقد انتخابات فلسطينية قبل انتهاء 2024، وكذلك تأكيدًا للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بحل سلمي على أساس دولتين ذات سيادة مستقلّة.