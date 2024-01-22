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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمركز أطفيح (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز أطفيح.

حيث شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة رفع مياه الصرف الصحي البرمبل ومحطات رفع الصرف الصحي البرمبل (١)  وصول الرئيسية وصول ( B )، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا بمركز أطفيح
كما تابع النائب مواقف السرفيس الجديدة بقريتي البرمبل وصول ومشروع السوق الحضاري بمنشأة سليمان.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق المتربة ومشروع موقف السرفيس 
ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بمدينة أطفيح.

واختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد قرية مسجد موسى في زيارة مفاجئة للقرية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والحالة العامة للنظافة داخل القرية.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من أهالي القرية للتعرف علي مشكلاتهم علي الطبيعة مؤكدا بأن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض، المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل شلبي المشرف العام علي قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندسة نجلاء فتحي مصطفي مدير أدارة الصرف الصحي بأطفيح ومسؤولي جهاز السرفيس بالمحافظة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمركز أطفيح

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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