وزير الخارجية الأسبق: المصالح المصرية مهددة بالتوترات الدولية في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 09:31 مساءً - قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن مفموم الأمن القومي العربي تغيَّر ولم يصبح مرتبطًا بقوة السلاح والقدرة الاقتصادية فقط، حيث إن المعادلة ترتبط بأطراف مختلفة في الشرق الأوسط، موضحًا أنه على الدول العربية حل مشاكلها بنفسها.

وأضاف خلال كلمته في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين: حاليا نشهد مرحلة مهزوزة والكل يحاول تشكيلها ويجب التمسك بالأسس الأساسية والإضافة عليها الجانب السياسي والعلمي والتكنولوجي والتعددية.. والتعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي بين العرب مفيد ويجب أن يكون عنصرا أساسيا والحفاظ على الأمن القومي العربي، خاصة أن العالم أصبح مترابطا مع بعضه البعض، وأؤمن بتعاون العرب.

وتابع: أكثر الأدوات فاعلية للتأثير في العالم لصالح فلسطين هي الصورة المرئية لما يحدث في غزة والدمار والقتل، وهي رسالة أثرت في الرؤى الدولية أكثر من الهتافات والشعارات التي تطرح.

وأشار إلى أن المصالح المصرية مهددة بالتوترات الدولية في البحر الأحمر وتحديدا قناة السويس، إذ إن شركات الشحن تريد التحول إلى أماكن أخرى.

واستطرد: هناك إعادة تشكيل لوضع البحر الأحمر، وأي دولة لديها سياسة خارجية مهمة لتشكيل مصالحها ولا بد أن يكون لها وجود فعلي في بعض الأمور وخصوصا مع الجوار.. وهناك خطر في البحر الأحمر ويجب أن يكون لنا سياسات استراتيجية وفي ظل الأزمات نجد وجود ضغوط وفرص تفتح أيضا.

واستطرد: إسرائيل في ١٩٧٣ كانت تشعر أنها قوة تتجاوز إمكانيات وقدرات أي دولة من دول المنطقة وكانت ترى التحرك المصري وغير مقتنعة أن المصريين لديهم القدرة على التجاوز والتحرك، والأمر ذاته كان لديهم معلومات عن تحرك حماس ولكن لم يقتنعوا أنهم قادرين على ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي علي غزة.

أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة وشارك فيها نقيب الصحفيين خالد البلشي.

بدأت الندوة بدقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بناءا على طلب السفير نبيل فهمي.