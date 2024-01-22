غينيا الاستوائية تسحق كوت ديفوار برباعية ومنظم أمم أفريقيا يقترب من الوداع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 09:32 مساءً - سحق منتخب منتخب غينيا الاستوائية نظيره كوت ديفوار بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "الحسن واتارا"، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

كوت ديفوار ضد غينيا الاستوائية

جاءت أهداف المباراة عن طريق إيمليو نسووى هدفين، بابلو جانيت، جاتيك بويلا سام في الدقائق 42، 73، 75، 88 على التوالي لصالح منتخب غينيا الإستوائية.

بهذه النتيجة تواجد منتخب غينيا الإستوائية في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أية هزيمة وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

بينما جاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أية هزيمة وتسجيل 3 أهداف وتلقي 1.

بينما حل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والخسارة في 2 وتسجيل هدفين وتلقي 5.

بينما تأكد مغادرة منتخب غينيا بيساو البطولة بعدما حل في مذيلة ترتيب البطولة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة في 3 مواجهات وتسجيل هدفين وتلقي 7.

كوت ديفوار ضد غينيا الاستوائية

وجاء تشكيل منتخب غينيا الإستوائية:

"نجا، فرنانديز، أوبينا، مارتينيز، نشاما، ديكومبو، سلفادور، كوميتري، نشاما، لوبيز، بواتشو".

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار كالتالي:

"فوفانا، كونان، سينجو، نديكا، بولي، فوفانا، كيسي، سانجاري، بيبي، كوامي، دياكيت".