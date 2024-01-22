وكيل محمد صلاح: الإصابة أخطر مما تعتقدون.. وتحتاج لمدة من 21 - 28 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 09:32 مساءً - كشف رامى عباس، وكيل أعمال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر، أن الإصابة التي تعرض لها الفرعون المصرى تحتاج من 21 إلى 28 يوما للعلاج.

وقال رامى عباس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إكس: "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة 21-28 يومًا، وليس مباراتين، وأفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية ستكون بعد الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة (لندن) والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

ولأول مرة فى تاريخه، تأكد غياب النجم المصري محمد صلاح قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي عن المشاركة مع المنتخب فى مباراة بكأس أمم أفريقيا، بعدما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاث التى شارك فيها المنتخب بالبطولة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية، يستوجب معها خوض فترة تأهيل قبل العودة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات.

وبعد تواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ونظيره فى نادي ليفربول الإنجليزي، اتفق الطرفان على سفر النجم المصري إلى إنجلترا لخضوعه إلى العلاج والتأهيل، والعودة بأسرع وقت إلى المنتخب، حال تماثله للشفاء، خاصة أن الأجهزة الطبية الحديثة غير متوافرة بكوت ديفوار، حيث تقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى عدم استفادة المنتخب الوطني من تواجد محمد صلاح بالمعسكر نظراً لإصابته.