ضياء رشوان: إسرائيل تمنع وتعطل وصول المساعدات إلى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 10:33 مساءً - قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ البيان المطول الذي أصدرته الهيئة قبل قليل، جاء من أجل توضيح كثيرة شاعت في بعض وسائل الإعلام مؤخرا.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية لطفي: "هذه الأمور أعلن عنها مسؤولون إسرائيليون كبار بشكل خاص، أبرزهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: "هذه الاتهامات التي ذكرها نتنياهو وكذلك بعض وسائل الإعلام الدولية والإسرائيلية تتحدث عن أن المصدر الرئيسي من مصادر السلاح إلى غزة والمقاومة الفلسطينية هو التهريب عبر سيناء وما يزعم أنه أنفاق، وهذا الأمر انضم إلى أمور أخرى لاحظناها في الفترة الأخيرة من حملات ممنهجة يقوم بها الجانب الإسرائيلي".

وواصل: "في محكمة العدل الدولية قال فريق الدفاع الإسرائيلي إن مصر هي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بينما الحقيقة أن إسرائيل هي التي تمنع وتعطل وتفتش المساعدات".