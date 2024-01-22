محمد الغباري: نتنياهو فشل في إدارة الحرب الدائرة في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 10:34 مساءً -

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو فشل في إدارة الحرب الدائرة في غزة.

وأضاف مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة " CBC"، اليوم الاثنين، أن مصر تعرف جيدًا كيفية الدفاع على أراضيها، ونجحت في القضاء على الانفاق، موضحًا أن نتنياهو يحاول إلهاء الشعب الإسرائيلي عما يحدث في غزة.

أشار إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام تمامًا، ووصف بيان هيئة الاستعلامات بخصوص موقف مصر من القضية الفلسطينية وقدرتها على تأمين وحماية حدودها بالوضوح وأنهى أي جدل بشكل كامل.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.