نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الزناتي" علي هامش ندوة نبيل فهمي: العالم يعيش تطوّرات حرجة لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، إن الوضع الراهن إقليميًا ودوليًا، يشهد تطوّرات حرجة ربما لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية ودولها هي الأكثر تضررًا مما يجري الآن بعد العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين.

جاء ذلك على هامش الندوة التي نظّمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، اليوم.

وأشاد "الزناتي" الذي يترأس اللجنة، بالتحليل العميق الذي قدّمه الوزير للوضع الراهن، من تداعيات العدوان على غزة، والتحركات الإقليمية، والقوى الدولية، وخطوات السياسة المصرية لمواجهة كل هذه التحديات.

وكان الزناتي قد وصف “فهمي” بالقيمة الوطنية والدبلوماسية والسياسية الكبيرة والماهرة، أثناء عمله بالخارجية المصرية، مرورًا بتولّيه منصب سفير مصر في الولايات المتحدة، ثم توليه وزارة الخارجية، وعمله في مرحلة مهمة في الدبلوماسية المصرية.

وكانت الندوة التي أُقيمت مساء اليوم الإثنين، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المتخصصين في الشؤون العربية والخارحية، وأعضاء من الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.

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