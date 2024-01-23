أستاذ علوم سياسية: بيان هيئة الاستعلامات رد كامل على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:32 صباحاً - قال أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسيّة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة إن بيان هيئة الاستعلامات اليوم يمثل رداً كاملاً على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية التي تعيش ورطة داخلية وخارجية

أضاف أحمد يوسف أحمد، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل في ورطة خارجياً لأن السياسة الأمريكية رغم انحيازها تماماً لها لكنها أًجبرت للتعامل بشكل مختلف الفترة الأخيرة بسبب الضغط الدولي.

أشار إلى أن سقطات وأكاذيب المحامي الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع مصر دخول المساعدات عبر معبر رفح كفيلة لفضح المزاعم الإسرائيلية أمام العالم.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.