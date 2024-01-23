بثلاث تعادلات.. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الثانى بأمم أفريقيا 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:32 صباحاً - تأهل منتخب مصر إلى الدور الثانى لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثانى فى المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط.

بداية المباراة جاءت سريعة من جانب ألفريقين، وتحديدا منتخب مصر رغبة فى تسجيل هدف مبكر لتسهيل اللقاء، وأهدر مصطفى محمد فرصة محققة لهز الشباك فى الدقيقة 12 بعدما تلقى عرضية متقنة لكنها يسددها رأسية خارج الملعب، قبل تصويبة من امام عاشور فى الدقيقة 14 لكن حارس كاب فيردى يتصدى لها.

وأهدر مصطفى محمد هدفا جديدا فى الدقيقة 21 بعدما سدد مرموش بقوة فى اتجاه مرمى كاب فيردى، لترتد الكرة أمام مصطفى محمد لكنها يضعها برعونة فى يد حارس كاب فيردى.

وحاول منتخب الرأس الأخضر الوصول لمرمى الشناوى أكثر من مرة، لكن حجازى وعبد المنعم يمنعان الهجمات، وفى الدقيقة 45 ينجح منتخب كاب فيردى فى تسجيل الهدف الأول من خطأ دفاعى للفراعنة .

ومع بداية الشوط الثانى، يجرى فيتوريا تغيرين بنزول تريزيجيه ومحمد حمدى بدلا من حمدى فتحى وأحمد فتوح، ونجح تريزيجيه فى تسجيل التعادل فى الدقيقة 49، وفى الدقيقة 74 شارك كهربا بدلا من زيزو لتنشيط الهجوم.

بدأ منتخب مصر، المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشنأوي، أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى ومحمد هانى وحمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح مصطفى محمد فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب مصر ، قبل أن يدرك الرأس الأخضر التعادل فى الدقيقة 96 لينتهى اللقاء بالتعادل 2 / 2 وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثانى كثانى المجموعة الثانية.