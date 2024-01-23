وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بالذكري الـ 72 لعيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:31 مساءً - هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وفي برقيته بهذه المناسبة، قال اللواء هشام آمنة: «يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لفخامتكم بخالص إعزازى وتقديرى بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بأعياد الشرطة .. وأن أتقدم لفخامتكم بأسمى وأرق التهاني القلبية ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذى يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وآمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري».

وأضاف وزير التنمية المحلية في نص البرقية: «تلك الذكرى العظيمة التي سجلت صفحة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصرى والتي ستظل دائماً وأبداً رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة ولصالح أبناء هذا الوطن .. داعياً الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة ويكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة وأن يوفق فخامتكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية محققين آمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الحكيمة .. وكل عام وفخامتكم وجميع أجهزة الشرطة المصرية بخير وسلام».