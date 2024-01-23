انعقاد اللجنة التحضيرية للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار المسئولين في الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:31 مساءً - عقدت اللجنة التحضيرية للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار المسؤولين بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم ٢٢ يناير الجاري اجتماعاً تحضيرياً بمقر وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بالرياض.

ترأس السيد السفير الدكتور/ محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية الوفد المصري، فيما ترأس الجانب السعودي السيد السفير الدكتور/ سعود الساطي- وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون السياسية. تم خلال الاجتماع التباحث حول آليات تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، كما ناقش الاجتماع أبرز القضايا الدولية والأزمات الإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.