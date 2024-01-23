الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة والـ 13 لثورة 25 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:32 مساءً - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة والـ 13 لثورة 25 يناير.

وتقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدَا أن عيد الشرطة سيظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل.

وتوجه رئيس المجلس بالدعاء أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه الأيام علي السيد الرئيس بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية واستكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة.