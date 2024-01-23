نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميناء أكتوبر الجاف يواصل استقبال حاويات البضائع (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ميناء أكتوبر الجاف استقبال حاويات البضائع المختلفة لتعزيز حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية.

ويعتبر ميناء أكتوبر الجاف، طفرة في منظومة النقل واللوجستيات لأنه يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة.

وبحسب وزارة النقل، يتميز الميناء باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

ويتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.

كما يخفف الضغط على الموانئ البحرية، ويوفر الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، ويخفف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها.

ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، في تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.

ويتميز الميناء أيضا بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، بحيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها.