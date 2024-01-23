نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل شركة "يورودرو" الإيطالية لبحث التعاون في تصنيع مكونات المصاعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ألبرتو شيرفينو وستيفتنو بالوشي ممثلي شركة يورودرو الإيطالية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المعدات المخصصة لصناعة الأسلاك الفولاذية، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثل شركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.



في بداية اللقاء رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسادة الحضور، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي في ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة،حيث تم خلال اللقاء عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" والتي تعد نتاج شراكة بين الإنتاج الحربي وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية لتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر وذلك داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بشركة "إيچيك" والذي يضم عدد (3) خطوط إنتاج رئيسية تخدم أهداف الشركة في النهوض بصناعة المصاعد الكهربائية في مصر وإنتاج أول مصعد كهربائي "صُنع في مصر" بدءً من التصميم الاحترافي الصحيح حتى التركيب طبقًا للمعايير الدولية ثم التشغيل الآمن وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، موضحًا أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها طبقًا للكود الأوروبي لافتًا إلى أن شركة "إيچيك" حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 وTUV، مضيفًا أن شركة "إيچيك" تنتج مصاعد آمنة بكفاءة عالية لتحقيق المزيد من الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.



و من جانبهم قام ممثلي شركة "يورودرو" الإيطالية بتقديم الشكر للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حسن الاستضافة، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية للشركة الإيطالية، حيث أن الشركة متخصصة في تصميم وتصنيع المعدات المخصصة لصناعة الحبال الفولاذية، وتصميم وتصنيع آلات السحب الجافة المناسبة لأسلاك الفولاذ ذات الكربون العالي والمنخفض وكذلك الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى تصنيع معدات الحبال والكابلات (آلات اللف المزدوج وماكينات تغليف كابلات التحكم).



و أشاد ممثلي شركة يورودرو الإيطالية بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصرو العلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، معربين عن تطلع الشركة للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجال إنتاج المصاعد والسلالم الكهربائية.



و بدوره صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر بأن المهندس "محمد صلاح " قام بدعوة الشركة الإيطالية بزيارة شركة "إيچيك" للتعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة خلال اللقاء ودراسة إمكانية تنفيذها والبدء فيها، كما أكد على عمق العلاقات (المصرية – الإيطالية)، مؤكدًا على إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية الشراكة في مختلف مجالات التصنيع مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية.