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محافظة الجيزة: رفع ١٧٠٠ حالة اشغال للمحال المخالفة بهضبة الأهرام

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ١٧٠٠ حالة اشغال للمحال المخالفة بهضبة الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الاشغالات والتعديات من الطرق والمحاور المرورية والتعامل الحازم حيال مخالفات المحال والمطاعم بقطاع هضبة الاهرام ومخالفات البناء. 
وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة لرفع كافة المخالفات في قطاع هضبة الاهرام.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ١٧٠٠ حالة اشغال متنوعه للمحال والمطاعم وإزالة غرفه مخالفة بالفراغ السياحى بالعقار رقم ٢٨٨ ز.

حيث تم إيداع المضبوطات مخازن القطاع.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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