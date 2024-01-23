مدير مشروعات الدائري يكشف تفاصيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس محمود الشيخ، مدير مشروعات الطريق الدائري، تفاصيل منظومة النقل الذكي ITS التي يتم تنفيذها على عدد من الطرق من بينها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وقال “الشيخ” في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج” إن هذه المنظومة تستهدف التحكم في العملية المرورية وتحسين انسيابية حركة السيارات والتعامل مع أزمة الاختناقات المرورية على الطريق.

وأضاف مدير مشروعات الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، أن هذه المنظومة عبارة عن أجهزة لمراقبة الطريق ذات “سنسور” لمراقبة الطر.

وأشار إلى أنه يتم تركيب هذه الأجهزة في نقاط محدد من الطريق ومنها مطالع ومنازل الطريق وأماكن الربط مع الطرق الأخرى.

وتابع أن هذه المنظومة تساعد في الحد من وقوع الحوادث على الطرق، من خلال رصد أي مخالفات، وتشمل المرحلة الأول من المشروع 7 طرق هي: