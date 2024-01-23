وزير الخارجية السنغافورى يستقبل سفير مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:29 مساءً - استقبل "بالاكريشنان" وزير خارجية سنغافورة السفير أحمد مصطفى سفير مصر لدى سنغافورة وذلك بمقر وزارة الخارجية السنغافورية ، حيث طلب نقل تحياته للسيد سامح شكرى وزير الخارجية، وأعرب عن تطلعه لزيارة مصر خلال العام الجارى .

كما اعرب الوزير السنغافورى عن اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر والتى كانت أول دولة عربية وشرق أوسطية تعترف باستقلال سنغافورة عام ١٩٦٥، بل وساعدتها على نيل اعتراف العديد من الدول الاخرى من أعضاء حركة عدم الانحياز، وأشاد "بالاكريشنان" بالثقل الاقليمي والدولى لمصر والدور الكبير الذى تلعبه حيال قضايا منطقة الشرق الاوسط.

وقد تم خلال اللقاء بحث كافة جوانب العلاقات الثنائية، وذلك قبل عقد جولة المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين الشهر القادم ، حيث أكد الوزير السنغافورى حرص بلاده على تنمية العلاقات الاقتصادية بشقيها التجارى والاستثمارى مع مصر حتى تتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا على وجود العديد من الفرص المتاحة لدعم تلك العلاقات .

من جانبه أكد السفير أحمد مصطفى على أن مصر تحرص على تنمية علاقاتها مع سنغافورة كأحد أبرز الدول الاسيوية المتقدمة فى عدة مجالات، مشيرا الى التعاون الجارى حاليا بين البلدين والمؤهل لمزيد من النمو فى المرحلة القادمة وذلك فى مجالات النقل الجوى والبحرى ونقل التكنولوجيا والتدريب.

وأوضح السفير أحمد مصطفى أن اللقاء شهد كذلك تبادلا لوجهات النظر بين البلدين حيال العديد من القضايا التى تهم الجانبين على المستويين الاقليمي والدولى .