أخبار مصرية

الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:29 مساءً - يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وجميع الضباط والجنود والأفراد، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

وقال جبر، إن هذه الذكرى الخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة أكبر النماذج في التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه، ستظل مبعثًا للفخر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن رجال الشرطة كانوا ولا يزالون يقدمون الغالي والنفيس من أجل صون مقدرات الوطن وحماية شعبه.

وتمنى رئيس الأعلى للإعلام، لرجال الشرطة دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية الأمن والاستقرار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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