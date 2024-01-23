الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:29 مساءً - يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وجميع الضباط والجنود والأفراد، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

وقال جبر، إن هذه الذكرى الخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة أكبر النماذج في التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه، ستظل مبعثًا للفخر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن رجال الشرطة كانوا ولا يزالون يقدمون الغالي والنفيس من أجل صون مقدرات الوطن وحماية شعبه.

وتمنى رئيس الأعلى للإعلام، لرجال الشرطة دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية الأمن والاستقرار.