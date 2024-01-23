بوتين: محطة الضبعة النووية من أهم المشاريع المصرية - الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:29 مساءً - رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكل المشاركين في احتفالية مراسم صب خرسانة قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية.

وقال الرئيس بوتين خلال مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة الذرية، عبر الفيديو كونفرانس، إن الحدث مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في مصر، حيث تعد أهم المشاريع بين البلدين، مشددا على أن إنجازها سوف يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري والطاقة وتطوير الصناعات الجديدة، مضيفا:" يسعدنا أن نقدم هذه المحطة ما يساهم في التطور في مصر".

أشار بوتين إلى العلاقات التاريخية بين البلدين قائلا: "المختصين السوفيت شاركوا بشكل كبير في تطوير الاقتصاد والدفاع في مصر، وقدموا المشاريع المتطورة في مصر مثل السد العالي، وتم بناء الشركات الكثيرة التي تعمل حتى اللحظة وتأتي بالفائدة على الشعب المصري".