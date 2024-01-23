أخبار مصرية

الرئيس السيسى: بناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة النووية حدث تاريخى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:30 مساءً - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة النووية.

 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة الذرية، حدث تاريخي وعظيم ويعتبر صفحة جديدة في العلاقات الثنائية المصرية الروسية.

 

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة الذرية، عبر الفيديو كونفرانس، أن الحدث إنجاز آخر يضاف إلى الإنجازات المختلفة للتعاون بين البلدين، والمضى قدما في تحقيق مشروع محطة الضبعة النووية.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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