الرئيس السيسى: بناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة النووية حدث تاريخى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:30 مساءً - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة النووية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة الذرية، حدث تاريخي وعظيم ويعتبر صفحة جديدة في العلاقات الثنائية المصرية الروسية.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة الذرية، عبر الفيديو كونفرانس، أن الحدث إنجاز آخر يضاف إلى الإنجازات المختلفة للتعاون بين البلدين، والمضى قدما في تحقيق مشروع محطة الضبعة النووية.