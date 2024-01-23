وزارة العمل.. الخميس المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص مدفوعة الأجر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن وزير العمل حسن شحاته أن يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2024 هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين والموظفين في القطاع الخاص المقيدين في قانون العمل رقم 12 الصادر في عام 2003، كما جاء قرار رئيس الوزراء رقم 145 لعام 2024 أن يوم الخميس المقبل هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين في المصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع الخاص ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة يناير.

الخميس المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أكد وزير العمل حسن شحاته أن يوم الخميس المقبل إجازة لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام وطلاب المدارس والجامعات، كما أكد أنها إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين في الدولة، كما أوضح الوزير جواز تشغيل الموظف أو العامل في هذه الأيام أو بعضها في حالة اقتضاء ذلك وفق ظروف العمل، ويحق العامل في هذه الحالة المطالبة بأجره عن اليوم الذي قام بالعمل فيه وفقًا لنص المادة رقم 52 من قانون العمل.

عيد الشرطة المصرية الخميس المُقبل

تقدم وزير العمل حسن شحاته بأصدق التمنيات وأخلص التهاني إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورجال الشرطة البواسل، وكل طوائف الشعب المصري بهذه المناسبة مع دعاء الله عز وجل أن يعيد على مصرنا الغالية كل المناسبات السعيدة دوام السداد والتوفيق في الجمهورية الجديدة التي يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدًا على إرساء قواعدها سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.