نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلات العمرة تسير بشكل طبيعي.. توضيح من شركات السياحة بشأن رحلات فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الغرفة الخاصة بشركات ووكالات السفر والسياحة الأخبار التي تم تداولها في بعض الصحف والمواقع المحلية والأجنبية حول إيقاف رحلات العمرة خلال شهر فبراير. أكدت الغرفة في بيان صحفي أن هذه الأخبار لا تمت للواقع بأي صلة، مشيرةً إلى أن شركات السياحة مستمرة في تنظيم رحلات العمرة وتقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. وأوضحت الغرفة أنها لم تتلق أي إشعارات أو طلبات من أي شركة تتعلق بوقف رحلات العمرة في هذا الوقت.

وأوضحت الغرفة في بيانها أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة، موضحة أنه طبقا للقانون فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقا للقانون المنظم لعمل البوابة والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وقالت الغرفة أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة، كذلك بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد علي تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.

تحري الدقة

وتهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أية أخبار تخص رحلات العمر أو شركات السياحة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي لغرفة شركات السياحة باعتبارها المظلة الشرعية للشركات التي تعمل تحت رقابة وزارة السياحة والأثار، وأكدت أن مثل تلك الأخبار تثير بلبلة وارتباك يؤثران في موسم العمرة ويؤثر بالسلب كذلك على حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة مع شركات السياحة المصرية، كما يساعد في الترويج لعمل السماسرة والجهات الغير موثوقة في مجال العمرة بالمخالفة للقانون وبما يؤثر سلبا على حقوق المواطنين كما تهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء أية أخبار غير صادرة من الغرفة أو الإعتماد على مصادر ليست رسمية ولا تمثل إلا نفسها ولا تعبر بحال عن شركات السياحة ومصالحها