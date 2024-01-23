نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الإعدادية بالقاهرة: "امتحان الهندسة صعب وطويل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، عن صعوبة أسئلة اختبار مادة الهندسة الذي أداها الطلبة والطالبات في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقالت الطالبة نور خالد، بالصف الثالث الإعدادي، إن عدد مسائل الاختبار كثيرة، بالإضافة إلى أنها جاءت طويلة وغير مباشرة.

بينما أضافت الطالبة ريتا عبدالرحمن، بالصف الثالث الإعدادي، بأن امتحان الهندسة جاء أصعب من امتحان الجبر والاحصاء، بالإضافة إلي أنه يحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص للامتحان لحل جميع المسائل.

وأشارت الطالبة شروق عطية، إلى أن الامتحان كان عبارة عن السهل الممتنع، ويحتاج إلى وقت كافي لإمكانية الحل.

وادي طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان مادة الهندسة، بمحافظة القاهرة، في خامس أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.