كشف ملابسات واقعة مقتل سائق بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 02:32 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تغيب سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، عقب حدوث خلافات مالية بينه وبين أحد أصدقائه.

وقالت الداخلية إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كميات من مخدرى "الآيس والحشيش"، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، عصا مستخدمة بإحداث إصابة المجنى عليه، 2 سلاح أبيض "سكين" عليهما آثار دماء، مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، ميزان حساس، حافظة نقود بها متعلقات المتوفى، 2 سيارة إحداهما المستخدمة فى نقل جثمان المتوفى.





وبمواجهتهم إعترف أحدهم بأنه عقب إخلاء سبيله فى واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم إكتشف سرقة مبلغ مالى من مسكنه أثناء فترة إحتجازه، فقام بإحتجاز زوجته المقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ومصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، والتعدى عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالى بالإشتراك مع المجنى عليه، فقام المتهم بإستدراجه لشقته وإحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا وسلاح أبيض "سكين"، بالإشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة، وقام بالإستعانة بباقى المتهمين للتخلص من جثمان المتوفى، حيث قاموا بوضع الجثمان بسيارة أحدهم ودفنه بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.





وبمواجهة المتهمين أيدوا ذلك، كما أقر المتهم المذكور بحيازته للمضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.