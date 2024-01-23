نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هزة أرضية يشعر بها أهالي محافظات قنا والأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شعر أهالي محافظات قنا والأقصر، جنوب صعيد مصر، بهزة أرضية، أدت إلى اهتزاز العمارات السكنية، دون وجود أي خسائر مادية أو بشرية.

ولم يصدر حتى الان أي بيان رسمي عن الشبكة القومية لرصد الزلازل، حول تلك الهزة الأرضية.

مجموعة من النصائح التي يجب العمل بها عند حدوث زلزال لتقليل الخسائر والأضرار في الأرواح