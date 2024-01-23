نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هزة أرضية يشعر بها أهالي محافظات قنا والأقصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شعر أهالي محافظات قنا والأقصر، جنوب صعيد مصر، بهزة أرضية، أدت إلى اهتزاز العمارات السكنية، دون وجود أي خسائر مادية أو بشرية.
ولم يصدر حتى الان أي بيان رسمي عن الشبكة القومية لرصد الزلازل، حول تلك الهزة الأرضية.
مجموعة من النصائح التي يجب العمل بها عند حدوث زلزال لتقليل الخسائر والأضرار في الأرواح
- حاول الخروج إلى الهواء الطلق، أو فتح باب شقتك حتى انتهاء الهزة الأرضية.
- لا بد من سرعة التصرف والبحث عن منضدة والمكوث بأسفلها حتى انتهاء الهزة الأرضية.
- إذا لم تكن هناك منضدة متاحة، حاول أن تنبطح أرضا بقرب إحدى زوايا الغرفة.
- لا بد من تغطية الوجه والرأس بوسادة أو باستخدام اليدين.
- ابتعد عن الزجاج ولا تستخدم المصعد الكهربائي.
- في حالة تجولك بالشارع، ابتعد عن المباني المرتفعة وأعمدة الإنارة.
- وإذا كنت تسكن بأحد المحافظات الساحلية أو متواجد بالقرب منها.. أبحث عن مكان يرتفع عن مستوى سطح البحر.
- توقف في حالة قيادة السيارة وأبقى بداخلها حتى انتهاء الزلزال، ولا تدخل الأنفاق أو تستخدم الكباري.
- لا تجري بسرعة وسط الزحام لأن هذا قد يفقدك حياتك.
- إذا كانت للهزة الأرضية توابع، حاول جمع بعض الأطعمة المعلبة والمياه ووضعها بحقيبة خاصة للحاجة.