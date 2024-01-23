نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة

للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة 25 /1/2024 جاء فيها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لجيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أعظم القيم والمبادئ الأصيلة لأمتنا المصرية جيلًا بعد جيل.

ومع الإحتفال بهذه المناسبة فإننى ورجال القوات المسلحة نثمن بكل التقدير والإعتزاز دوركم الوطنى المشرف فى تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية وتأمين إنطلاقتها نحو البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر وفقكم الله لخدمة الوطن وشعبه العظيم وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.