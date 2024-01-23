وزير التنمية المحلية يُهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 03:35 مساءً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، برقية تهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: "يسعدني أن اغتنم هذه المناسبة وأتقدم لسيادتكم بخالص اعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بأعياد الشرطة وأن أتقدم لسيادتكم بأطيب وأرق التهاني القلبية ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري".

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال البرقية: "تلك الذكرى العظيمة التي سجلت صفحة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري والتي ستظل دائمًا وأبدًا رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن"، داعياً الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وجميع أجهزة الشرطة المصرية بخير وسلام".