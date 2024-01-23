الأعلى للإعلام يعقد اجتماعه بمقره في ماسبيرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 03:35 مساءً - تشكيل لجنتين لوضع معايير وضوابط تنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعي" وشئون الإعلانات في وسائل الإعلام

إطلاق حملة وتنظيم جلسات نقاشية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تشكيل لجنتين مختصتين بوضع المعايير والضوابط لتنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعي"، و"شئون الإعلانات الطبية" في وسائل الإعلام.

كما قرر المجلس إطلاق حملة وتنظيم ندوات وجلسات نقاشية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، والعقوبات التي تطبق في حال إساءة استخدامها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمقره في مبني ماسبيرو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.