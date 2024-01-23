ضبط عامل وكهربائي بحوزتهما 8 أسلحة نارية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 03:36 مساءً - ضبط قطاع الأمن العام، شخصين بالإسكندرية متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام عامل وكهربائي مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص وإتخاذهما من دائرة قسم شرطة كرموز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 8 قطع سلاح ناري "فرد خرطوش" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.