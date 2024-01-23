نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يتفقد مستشفى إيتاي البارود العام ويوجه باستحداث وحدة قسطرة قلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، باستحداث وحدة قسطرة قلبية بمستشفى إيتاي البارود العام، وذلك خلال تفقده للمستشفى في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يُجريها وزير الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد المبنى الجديد للمستشفى بالكامل والذي تم انشاؤه للتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المنتفعين، حيث يتكون المبنى من طابقين للعيادات الخارجية والقسطرة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم خدماتها لأكثر من 513 ألف و500 مواطن من سكان المدينة، حيث شدد الوزير بسرعة الانتهاء من فرش كافة الغرف بالمبنى الجديد للتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح "عبدالغفار" أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 187 سرير (الاستقبال والطوارئ، الرعاية المركزة، رعاية الأطفال، الحضانات، السموم، الغسيل الكلوي، أسرة إفاقة)، فضلًا عن 7 غرف عمليات كبرى، وقسم متكامل للأشعة، وبنك دم تجميعي، ومعامل، وتقدم خدماتها في تخصصات (الاستقبال والطوارئ، الرعاية المركزة، القلب، السموم، الجلطات الدماغية، الحضانات، الأطفال، رعايات الأطفال، العمليات، المناظير، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوى، الحميات، الباطنة العامة، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، الأسنان).

وتابع "عبدالغفار" أن المستشفى تضم 27 عيادة خارجية في تخصصات (الباطنة العامة، الجراحة العامة، الأطفال، جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية، جراحة المسالك البولية، النفسية والعصبية، الجهاز الهضمى والكبد، تنظيم الأسرة، الحميات، الأمراض الصدرية، جراحة المخ والأعصاب، السمعيات، التخاطب، أمراض الكلى، الأمراض المتوطنة، المعقورين، الرمد، الأسنان، العلاج الطبيعى، نفقة الدولة، جراحة الفم والفكين، التشخيص عن بعد، القلب والأوعية الدموية)

ولفت "عبدالغفار" إلى حرص الوزير على تفقد مبنى "الباطنة والأطفال" بالكامل، والتحدث للمرضى والاستماع لمطالبهم والعمل على حل شكواهم، موجهًا قيادات الوزارة المعنيين بإعداد تقرير مفصل حول موقف المبنى من التشغيل والتجهيزات، لاتخاذ القرارات اللازمة ووضع خطة متكاملة لتطويره، بما يضمن تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان محافظة البحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة بالوزارة.