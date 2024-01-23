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ننشر المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات "المحامين"

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد « النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية»، وجاءت كالتالي:

1 ـ طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.
2 ـ صورة كارنية 2024 لطالب الترشح.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.
4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري).
5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.
6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري).
7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

علي أن يتم سحب ملفات الترشح من النادي النهري للمحامين بالمعادي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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