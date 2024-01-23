"وول ستريت جورنال" الأمريكية: مصر تقود جولة جديدة من المفاوضات لإقامة دولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 05:31 مساءً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مصر والسعودية يكثفون العمل من أجل إعداد مقترح لمستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، والاقتراح الذي من شأنه خلق طريق نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل موافقة السعودية على إبرام اتفاق تطبيق مع إسرائيل، وفقًا لما كشف عن مسؤولين عرب.

وتابعت أن هذا الاقتراح، الذي تم تقديمه إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة، هو أول خطة مشتركة من قبل الدول العربية لإنهاء الحرب في غزة وتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وتعرض المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من خمس دول عربية قدمت الاقتراح، تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المقابل، وهي عملية خرجت عن مسارها بعد عملية طوفان الأقصى.

وأضافت أن الاقتراح لا يزال تحت الإعداد النهائي، وفقًا لمسؤولين من السعودية ومصر، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفض المقترح لتضمنه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق إن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مع نظرائها وحلفائها بشأن محاولة إخراج هؤلاء المحتجزين، ومحاولة التوصل إلى هدنة إنسانية مناسبة حتى نتمكن من القيام بذلك والحصول على مساعدات إضافية.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات المصرية القطرية والنشاط الدبلوماسي لهم، يأتي بالتزامن مع الضغط الأمريكي الأوروبي على إسرائيل لوقف القتال.

وقال مسؤولون مصريون إن كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، وصل إلى المنطقة أمس الاثنين لمناقشة الحرب ومصير المحتجزين الإسرائيليين، والتقى بمسؤولين مصريين في القاهرة قبل التوجه إلى قطر.

وفي بروكسل، قاد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مجموعة من وزراء الخارجية اجتمعوا مع كبار المسؤولين العرب، وبشكل منفصل، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

وفي الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال الأشخاص المشاركون في المناقشة إن الجانبين تحدثا مع بعضهما البعض، وضغط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل خطط إسرائيل فيما يتعلق بغزة بعد الصراع ومن أجل نهجها تجاه حل الدولتين، ولم يتناول كاتس هذه القضايا بشكل كبير، وبدلا من ذلك عرض على نظرائه مقطعي فيديو يروجان لمشاريع محتملة لتعزيز اقتصاد غزة.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال بوريل إن مقاطع الفيديو “ليس لها علاقة تذكر بالقضايا التي نناقشها”. وقال إنه كان من الأفضل لكاتس أن "يستغل وقته" من خلال التركيز على "أمن بلاده وعدد القتلى في غزة".

وأشار سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، حاييم ريجيف، إلى أن كاتس استغل رحلته الأولى إلى الخارج منذ تولي منصبه للقدوم إلى الاتحاد الأوروبي. وقال: "لقد كانت مشاركة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وتأتي جهود ماكجورك ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وعرب في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية ومحلية متزايدة لوضع خطة بشأن من سيحكم غزة بعد الحرب ومن سيدفع تكاليف إعادة إعمارها

وقال الإسرائيليون إنهم يريدون أن تلعب دول الخليج دورًا رائدًا في إعادة بناء القطاع، لكن تلك الدول تراجعت ما لم يكن هناك مسار واضح نحو حل الدولتين.

وقال المسؤولون العرب إن الخطة العربية تسير في مسار منفصل عن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أكثر من 130 محتجز إسرائيليا، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه رفض اقتراحا قدمته مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، ووصفه بأنه استسلام.

وقال مسؤولون مصريون إن العديد من المقترحات الإسرائيلية لإطلاق سراح المحتجزين - بما في ذلك وقف القتال لمدة شهرين كجزء من صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين المحتجزين في غزة - قد رفضتها حماس بالفعل، واتهم كبير المفاوضين المصريين الفريق الإسرائيلي بعدم الجدية في المباحثات، لأن أي اقتراح لا يتضمن وقف دائم لإطلاق النار لن يؤخذ على محمل الجد.

وتحاول عائلات الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين كرهائن زيادة الضغط على الحكومة لقبول الصفقة، يوم الإثنين، اقتحمت عائلات الرهائن ورهينة تم تحريرها اللجنة المالية في الكنيست، مما أدى إلى توقف مداولاتها.

وتتناول الخطة التي اقترحتها الدول العربية الخمس أيضًا ما يجب أن يحدث في غزة في أعقاب الحرب مباشرة. وترفض الدول العربية طلبا إسرائيليا بتولي المسؤولية المباشرة عن إعادة إعمار القطاع وأمنه عندما تتم إزالة حماس من السلطة، بحجة أن مسؤولية إسرائيل هي القيام بذلك.

قال مسؤولون عرب إن الدول العربية تقترح تدريب قوات الأمن الفلسطينية للمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية وللمساعدة في نهاية المطاف في تنظيم الانتخابات، وقال نتنياهو إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بلعب دور في غزة ما بعد الحرب، وقد دعت الولايات المتحدة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، ولم يبد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أي علامة على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال المسؤولون السعوديون والمصريون إن المسؤولين العرب ما زالوا يعملون على الخطة، ويأملون في الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة، وفي المقام الأول من الأهمية، فإن المسؤولين الإسرائيليين غير راغبين في قبول الشرط الرئيسي للخطة: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وقد رفض نتنياهو مرارا وتكرارا هذا الاحتمال، وهو الموقف الذي يشاركه فيه العديد من الإسرائيليين.