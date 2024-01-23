تضارب حول أنباء وفاة العامرى فاروق.. وشقيقه ينفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 05:32 مساءً - تضاربت أنباء عن وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة صحية تعرض لها منذ عدة أسابيع، بعد أن نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، مقربة من العامرى فاروق، خبر الوفاة والتعزية، فيما نفى شقيق العامرى فاروق خبر الوفاة.

العامري فاروق، من مواليد القاهرة يوم 8 نوفمبر من عام 1970، ويبلغ من العمر 54 عامًا، ولديه ابنان، ابراهيم، ومريم.

وتعرض العامري فاروق للأغماء في السابع من نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر وأستمر فيها حتى اليوم.

وعانى العامري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببه في غيبوبة على مدار شهرين، وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.

العامري فاروق، من مواليد القاهرة في الثامن من نوفمبر من عام 1970، ويبلغ من العمر 54 عامًا، ولديه ابنان، ابراهيم، ومريم.

وشغل العامري فاروق منصب وزير الرياضة المصري في الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 2 يوليو 2013 ، وهو رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، ومن عائلة تنتمي كل الانتماء لللأهلي.