تعرف على أرقام وسام أبو على فى أول ظهور مع الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 07:34 مساءً - نجح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد في خطف الأنظار في أول ظهور له بالقميص الاحمر خلال ودية الاخدود السعودى بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي

وشارك وسام أبو علي في 45 دقيقة من مباراة الأخدود السعودى ورغم خسارة المارد الأحمر للقاء إلا أن المهاجم الفلسطيني أثبت حضورا مميزا بعدما صنع هدف الأهلي الوحيد الذي سجله التونسي محمد الضاوي كريستو كما تحصل علي ركلة جزاء أهدرها رامي ربيعة.

خسر الأهلي بهدف لهدفين من فريق الأخدود السعودي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،على ملعب اتحاد كلباء فى إمارة عجمان بالإمارات.

سجل هدفي الأخدود ، لاعبه الروماني تناسي في الدقيقتين 21 و50 فيما سجل هدف الأهلي محمد الضاوي كريستو من تمريرة جيدة عن طريق الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي ، وأهدر رامي ربيعة ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 71.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : مصطفى شوبير، أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة ، مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهرو أنتوني موديست.

وظهر وسام أبو علي لأول مرة بقميص الأهلي بعد الإنتقال له في يناير الجاري قادماً من سيريس السويسدي مقابل مليوني يورو، وتضم قائمة الاهلى فى معسكر الامارات كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبدالجواد جودة ويوسف عبد الحفيظ وإسلام عبدالله ومازن أسامة

الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفي أبو الخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي "كريستو".

الهجوم: موديست ووسام أبو علي

ومن المقرر أن تقام الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات أمام نادي حتا الإماراتي الجمعة المقبل فى الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.