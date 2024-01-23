فصائل فلسطينية تدمر مركبتين عسكريتين للاحتلال فى حجر الديك وسط غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 07:34 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الفصائل دمرت مركبتين عسكريتين للاحتلال بعد وقوعهما في حقل ألغام في حجر الديك وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر في قطاع الدفاع المدني قالت إن حجم الدمار كبير جدًا في البنايات والمنازل والشقق السكنية والبنية التحتية في منطقة غرب غزة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استراحات تؤوي نازحين بشارع هارون الرشيد الساحلي غرب منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة أشخاص بينهم طفلة، حيث نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح المجاورة